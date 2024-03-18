Россиянка хотела устроить теракт в Крыму по заданию куратора ФСБ задержала 24-летнюю россиянку, пытавшуюся устроить теракт на ж/д в Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге на территории Республики Крым, задержан агент, завербованный украинскими спецслужбами, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Уточняется, что подозреваемой оказалась 24-летняя россиянка, у следствия есть неопровержимые доказательства ее вины.

В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» с целью нарушения военных перевозок, — говорится в сообщении.

При обысках у задержанной нашли изготовленные самостоятельно зажигательные устройства и компоненты к ним, а также обнаружена переписка с куратором — украинским координатором. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению теракта. Не исключено, что в отношении девушки может быть возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Ранее в Свердловской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину 1962 года рождения, который планировал устроить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали. Сначала мужчина заявил, что просто гулял на территории, однако при нем был мешок. Внутри него оказалось устройство, которое нужно было установить на рельсы, чтобы пустить поезд под откос. Мужчина также указал сотрудникам ФСБ на камеру, установленную в лесу у магистрали.