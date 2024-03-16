ФСБ задержала готовившего теракт украинского агента ФСБ: украинский агент готовил теракт на Транссибе в Свердловской области

Фото: НАК

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, атаку готовил 61-летний агент военной разведки Украины.

Задержан гражданин России 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали, — говорится в сообщении.

В спецслужбе пояснили, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами во Львове. Он прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для совершения терактов, в качестве поражающего средства планировалось использовать самодельное взрывное устройство. Целью агента были железнодорожные составы с грузами для нужд СВО, добавили в ФСБ.

Ранее сотрудники спецслужбы задержали россиянку, которую подозревают в подготовке диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта в Белгородской области. В ведомстве отметили, что подозреваемая действовала по заданию украинских спецслужб. Она незаконно приобрела взрывное устройство и планировала подорвать железнодорожные пути.