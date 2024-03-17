Пенсионерка пришла на избирательный участок и осталась без руки Baza: пенсионерка подорвала петарду в туалете избирательного участка в Перми

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Telegram-канал Baza сообщил, что взрыв произошел в здании избирательного участка в Перми. По его информации, пенсионерка пронесла на участок петарду и подорвала ее в туалете. По предварительным данным канала, ей оторвало руку.

Как передает канал, пострадавшей оказалась 64-летняя женщина, она пришла на участок в ДК Солдатова на Комсомольском проспекте. Baza пишет, что после взрыва из здания были эвакуированы 50 человек. По данным канала, перед случившимся пенсионерка разговаривала с кем-то по телефону, не исключено, что она общалась со злоумышленниками.

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