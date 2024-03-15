Девушка залила зеленкой избирательную урну и подпала под уголовную статью Следком завел дело на залившую зеленкой урну с бюллетенями москвичку

Москвичка залила зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке на Алтуфьевском шоссе, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, злоумышленницу инструктировали по телефону, она выкрикивала проукраинские лозунги. Как позднее уточнили в Следкоме, на девушку завели уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

На опубликованных кадрах видно, как девушка бросает в прозрачную урну свой бюллетень, после чего выливает туда зеленую жидкость. После этого она пыталась запечатлеть содеянное на телефон, но к ней подоспел правоохранитель. Девушку сразу задержали. Ей грозит срок до пяти лет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным Общественной палаты, аналогичный инцидент ранее был выявлен и в Ростовской области. На фоне этого зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках. В двух регионах, по его словам, злоумышленники испортили урны, влив в них чернила.

До этого председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что журналисты с поддельными аккредитациями были замечены на избирательных участках в Санкт-Петербурге и других регионах России. По ее словам, они пытаются осуществлять неправомерные действия.