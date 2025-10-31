Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 09:17

Зеленка на коже — не приговор: домашние средства, которые избавят от пятен за минуты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После обработки ран зеленкой на коже нередко остаются стойкие зеленые пятна, которые портят внешний вид и не смываются обычной водой. Но не стоит расстраиваться: справиться с этой неприятностью можно быстро и без лишних затрат.

Большинство нужных средств уже есть у вас дома — достаточно подобрать подходящий способ и действовать без промедления.

Чтобы удалить зеленку, попробуйте хозяйственное мыло: намыльте пятна, потрите жесткой мочалкой и смойте горячей водой — метод работает, если следы свежие. Жирный крем (в том числе детский) тоже поможет: нанесите его на пятна, оставьте на 10 минут и смойте.

Салициловый спирт требует терпения — протирайте им кожу ватным диском, не смывая сразу. Зубная паста с абразивными частицами, содовая кашица или лимонный сок также эффективно расщепляют пигмент: вотрите средство, немного подождите и промойте кожу теплой водой.

Ранее сообщалось, что старые загрязнения на дне кастрюль и сковородок — проблема, знакомая каждой хозяйке. Чтобы очистить их, вам не обязательно покупать дорогую и агрессивную химию.

