Зеленка на коже — не приговор: домашние средства, которые избавят от пятен за минуты

После обработки ран зеленкой на коже нередко остаются стойкие зеленые пятна, которые портят внешний вид и не смываются обычной водой. Но не стоит расстраиваться: справиться с этой неприятностью можно быстро и без лишних затрат.

Большинство нужных средств уже есть у вас дома — достаточно подобрать подходящий способ и действовать без промедления.

Чтобы удалить зеленку, попробуйте хозяйственное мыло: намыльте пятна, потрите жесткой мочалкой и смойте горячей водой — метод работает, если следы свежие. Жирный крем (в том числе детский) тоже поможет: нанесите его на пятна, оставьте на 10 минут и смойте.

Салициловый спирт требует терпения — протирайте им кожу ватным диском, не смывая сразу. Зубная паста с абразивными частицами, содовая кашица или лимонный сок также эффективно расщепляют пигмент: вотрите средство, немного подождите и промойте кожу теплой водой.

