СК возбудил дело в связи с поджогом кабинки для голосования в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы пришла на избирательный участок на юго-востоке города, облила кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла ее, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 15 марта 2024 года женщина, находясь на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы, подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования, — говорится в сообщении.

Женщину задержали и доставили в подразделение столичного СК. Ей вменяют статью о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ).

Ранее сообщалось, что москвичка залила зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке на Алтуфьевском шоссе. Злоумышленницу инструктировали по телефону, она выкрикивала проукраинские лозунги. В Следственном комитете заявили, что на девушку завели уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Общественная палата сообщала об аналогичном инциденте в Ростовской области. На фоне этого зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках. В двух регионах, по его словам, злоумышленники испортили урны, влив в них чернила.