Стало известно о пострадавшем при утреннем обстреле Белгорода Мэр Демидов: от утреннего обстрела Белгорода пострадал один человек

Фото: t.me/vvgladkov

В результате утреннего обстрела Белгорода пострадал один мирный житель, сообщил на оперативном совещании мэр города Валентин Демидов. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале местной администрации, мужчина получил ранение и находится в больнице. Также повреждены один частный жилой дом, хозсубъект, автомобиль и автобус.

У нас на сегодня один пострадавший, он уже доставлен в больницу, — сказал градоначальник.

За час до этого власти региона сообщили о тревоге ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района. Местных жителей призвали по возможности не покидать свои дома и не приближаться к окнам.

Тем временем за минувшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили в сторону Белгородской области 108 снарядов из разных видов вооружений. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, с 16 по 17 марта в результате атак погибли два человека, еще пятеро ранены. Также разрушены более 130 квартир, 75 частных домовладений, 15 объектов. На регион 29 раз совершали атаку беспилотники, уточнил глава региона.

До этого Гладков сообщил, что в результате одной из атак ВСУ погибла 16-летняя девушка. Снаряд попал в частный жилой дом в Белгороде. Отец погибшей госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Глава области добавил, что в результате атаки также загорелись два строения.