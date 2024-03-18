В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде

Тревогу о ракетной опасности объявили на территории Белгорода и Белгородского района, сообщает городская мэрия. Власти призвали местных жителей по возможности не покидать свои дома и не приближаться к окнам.

РСЧС: Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили в сторону региона 108 снарядов из разных видов вооружений. По его данным, с 16 по 17 марта в результате атак погибли два человека, еще пятеро ранены.

До этого российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать Брянскую область с применением беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Александр Богомаз рассказал, что над регионом уничтожены два реактивных БПЛА. Оперативные и экстренные службы работали на месте происшествия.

Президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону». По его словам, преодолеть этот участок должно быть трудно с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев.