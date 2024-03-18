Российские ФАБ-500 сметают живую силу ВСУ: новости СВО на утро 18 марта

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СУ-34 в представлении ИИ

Фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу войск Украины на Южно-Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Каждый Су-34 нес по четыре бомбы, каждая из которых содержит 300 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. УМПК позволили наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 17 марта, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ продолжают уничтожать украинские ДРГ в приграничье

Российские артиллеристы группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение по диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, бойцы используют гаубицы Д-30.

Как уточнил боец с позывным Четвертый, артиллерийские расчеты не дают противнику пересечь границу РФ. Огонь ведется по живой силе, бронированной технике, опорным пунктам и строениям, добавил он.

Солдаты НАТО воюют на Украине

Российские власти в курсе того, что военные стран — членов НАТО принимают участие в конфликте на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления в своем предвыборном штабе. По его словам, иностранные бойцы погибают там в большом количестве.

Путин также обратил внимание на позицию президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу отправки войск на Украину. Французский коллега, по словам российского лидера, уже сделал некоторые «поправки».

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

ВСУ выпустили свыше 100 снарядов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины за сутки выпустили в сторону Белгородской области 108 снарядов из разных видов вооружений, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, с 16 по 17 марта в результате атак погибли два человека, еще пятеро ранены. Минобороны информацию не комментировало.

Кроме этого, из-за обстрелов были разрушены более 130 квартир, 75 частных домовладений, 15 объектов, добавил Гладков. На регион 29 раз совершали атаку беспилотники, констатировал губернатор.

Беспилотник ВСУ атаковал российский регион

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны. По данным ведомства, атака совершена с применением БПЛА самолетного типа.

Украинский генерал раскрыл, чем устрашают ВС РФ

Удары российской авиации управляемыми авиабомбами, а также работа артиллерии приводят военнослужащих ВСУ в ужас, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. По его словам, многие потом сталкиваются с психическими проблемами.

Зеленский пожаловался на западных союзников из-за малых поставок

Нехватка дальнобойного вооружения у украинской армии говорит о том, насколько недальновидны действия некоторых западных партнеров, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, недостаток особенно ощущается на фоне тяжелых условий для ВСУ.

У приграничья Украины может быть создана «санитарная зона»

Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону», заявил Путин в своем предвыборном штабе. По его словам, преодолеть этот участок должно быть трудно с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев. Глубину предполагаемой зоны безопасности глава государства называть не стал.

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