ВС РФ наносят удары по украинским ДРГ в приграничной зоне Минобороны РФ: артиллерия ведет огонь по ДРГ в приграничной зоне Курской области

Фото: Минобороны РФ

Российские артиллеристы группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение по диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, бойцы используют гаубицы Д-30.

Артиллерийские расчеты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и минометными расчетами в круглосуточном режиме, — говорится в сообщении.

Как уточнил боец с позывным Четвертый, артиллерийские расчеты не дают противнику пересечь границу РФ. Огонь ведется по живой силе, бронированной технике, опорным пунктам и строениям, добавил он.

Сегодня задача пришла, это живая сила противника, находящаяся в строении. Пришла задача, сразу собрались, выехали, отстрелялись, поразили цель и уехали обратно, — рассказал военный.

Ранее в Минобороны РФ передавали, что были пресечены попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на приграничную территорию России на Белгородском направлении. При этом было ликвидировано до 65 военных ВСУ, заявили в пресс-службе ведомства.