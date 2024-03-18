Су-34 «стерли» командный пункт ВСУ бомбами М-62 МО: Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ авиабомбами М-62

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу войск Украины на Южно-Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), передает РИА Новости.

Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении в зоне проведения СВО, — рассказали в ведомстве.

Су-34 несли по четыре бомбы, каждая из которых содержит 300 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. УМПК позволили наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Ранее экипажи Су-34 атаковали неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) опорный пункт и живую силу противника на Южно-Донецком направлении. Минобороны уточнило, что летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

До этого российские силы уничтожили пункт управления бригады ВСУ, созданный по стандартам НАТО специально для контрнаступления. Военнослужащие подразделения противника обучались в западных странах, бригаду укомплектовали иностранным вооружением и техникой.