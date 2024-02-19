ВС РФ поразили пункт управления ВСУ, созданный по стандартам НАТО

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ВС России уничтожили пункт управления бригады Вооруженных сил Украины, созданный по стандартам НАТО специально для контрнаступления, сообщили ТАСС источники в силовых структурах. Военнослужащие украинского подразделения обучались в западных странах, бригаду укомплектовали иностранным вооружением и техникой.

31-я механизированная бригада, пункт управления которой поразили ВС РФ, была специально подготовлена для контрнаступления. Ее участники учились на Западе, у них на вооружении были натовская техника и оружие. В целом она создавалась по стандартам НАТО, — пояснил собеседник агентства.

Минобороны России информировало о поражении пункта управления 31-й механизированной бригады 18 февраля. Помимо него оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией были ликвидированы склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах ДНР.

Ранее командир инженерного взвода с позывным Усман заявил о технике плотного минирования, которую использовали ВСУ перед отступлением из Авдеевки. По словам офицера, в ход пошли боеприпасы как советского, так и натовского производства.