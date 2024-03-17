Над российским регионом сбит беспилотник МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны. По данным ведомства, атака совершена c применением БПЛА самолетного типа.

В 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что расчеты переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» уничтожили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины около села Лукашовка в Сумской области. По информации Минобороны, воздушное судно направлялось к населенному пункту Козинки в Белгородской области.

Белгородская область подверглась серии массированных атак со стороны Вооруженных сил Украины. В Минобороны сообщили об уничтожении девяти снарядов реактивной системы RM-70 «Вампир» и трех снарядов реактивной системы «Ураган» в небе над регионом. Инцидент произошел около 08:00 мск.

Кроме того, по данным министерства, за минувшую ночь над Россией сбили 35 беспилотников ВСУ. Дроны самолетного типа перехватили в Московской, Белгородской и других областях.