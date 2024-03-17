Беспилотники ВСУ снова попытались атаковать Белгородскую область МО: средства ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над Белгородской областью

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Дроны были ликвидированы около 14:30 мск.

17 марта около 14:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа <...>. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее российские военные пресекли попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на приграничную территорию России на Белгородском направлении. В пресс-службе оборонного ведомства отметили, что при этом было ликвидировано до 65 военнослужащих ВСУ.

Белгородская область также подверглась серии массированных атак со стороны Вооруженных сил Украины. В Минобороны сообщили об уничтожении девяти снарядов реактивной системы RM-70 «Вампир» и трех снарядов реактивной системы «Ураган» в небе над регионом. Инцидент произошел около 08:00 мск.

Кроме того, по данным министерства, за минувшую ночь над Россией сбили 35 беспилотников ВСУ. Дроны самолетного типа перехватили в Московской, Белгородской и других областях.