«Психические проблемы»: генерал ВСУ раскрыл, чем устрашают ВС России Генерал Кривонос: удары авиабомб России портят психику солдатам ВСУ

Фото: МО Украины

Удары российской авиации управляемыми авиабомбами, а также работа артиллерии приводят военнослужащих ВСУ в ужас, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой». По его словам, многие потом сталкиваются с психическими проблемами.

Люди, уже долгое время воевавшие, прошедшие разные горячие точки, говорят, что российская артиллерия наносит постоянно сильные удары, плюс активно используются КАБы (корректируемые авиабомбы. — NEWS.ru). Вот то, о чем они говорят и то, что реально доводит людей до таких, знаете, в определенных моментах психических проблем, — рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что через четыре-пять месяцев у ВС России будет достаточно FPV-дронов, чтобы атаковать каждого украинского солдата на передовой. Военнослужащий, специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов уточнил, что темпы поступления БПЛА в ВС РФ таковы, что украинские военные будут вынуждены буквально «сидеть под землей».

Недавно российский FPV-дрон «Пиранья» поразил первый танк Abrams американского производства в зоне СВО. Это единственный беспилотник, который способен противостоять РЭБ. При этом на счету этих БПЛА есть и другая легкая и тяжелая бронетехника.