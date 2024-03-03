Названы особенности дрона «Пиранья-10», уничтожившего Abrams ВСУ СКБ: поразившая Abrams «Пиранья» способна работать на уникальных видеочастотах

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

Российский FPV-дрон «Пиранья», который ранее поразил танк Abrams американского производства в зоне СВО, способен работать на уникальных видеочастотах, рассказал «Известиям» руководитель по связям с общественностью Симбирского конструкторского бюро (СКБ). По его словам, из-за этого он неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы. В ходе испытаний «Пиранья» стала единственным беспилотником, который смог противостоять РЭБ, отметил он.

Если производитель использует стандартные видеопередатчики, то средствами РЭБ очень легко можно подавить сигнал. Дрон теряет либо управление, либо картинку, как только начинает удаляться от оператора на расстояние 100–500 метров. В нашем же случае картинка будет устойчивой, кристально чистой, будто и нет воздействия РЭБ. Эти частоты мы сначала протестировали в технополисе Министерства обороны «ЭРА», и оказались единственным производителем в России, у кого БПЛА не упал, — рассказал представитель СКБ.

Кроме того, дрон способен нести до 4,5 кг полезной нагрузки. СКБ выпускает две модели, которые отличаются размером. «Пиранья-10» оснащена более мощными двигателями, ее примерная стоимость — 50 тысяч рублей.

«Пиранья» стала первым дроном, которому удалось поразить американский танк. При этом на счету этих беспилотников есть и другая легкая и тяжелая бронетехника. В основном их используют для уничтожения блиндажей, укрытий и укреплений.