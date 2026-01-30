У женщины выросла третья грудь в подмышке У женщины во время беременности развилась дополнительная ткань молочной железы

Во время беременности у женщины по имени Жасмин Мамия развилась дополнительная ткань молочной железы, передает New York Post. Под мышкой у нее появился бугорок с темным кругом, напоминающим ареолу соска.

Консультант по лактации подтвердила, что у пациентки есть третий сосок. В отдельных случаях у человека может развиться дополнительная молочная железа, которая способна вырабатывать молоко. Жасмин рассказала, что если не соблюдать режим кормления, под мышкой могут появиться боль и отечность.

Соблюдение графика помогает избежать этой проблемы. Вероятно, избавиться от этой особенности Жасмин сможет только путем хирургического вмешательства. Сама женщина с юмором относится к своей ситуации и не унывает.

Ранее у 28-летней жительницы Великобритании Лорен Айрес резко увеличился размер груди за три недели. Поначалу она не придавала значения необычным симптомам, списывая их на стресс и гормональный сбой. Однако на плановом медицинском осмотре у нее выявили высокий уровень пролактина и направили на МРТ головного мозга, где обнаружили кисту.