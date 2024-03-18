«Мы же знаем»: Путин заявил о присутствии натовцев на Украине Путин: военные стран НАТО принимают участие и погибают в конфликте на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Российские власти в курсе того, что военные стран-членов НАТО принимают участие в конфликте на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления в своем предвыборном штабе. По его словам, иностранные бойцы погибают там в большом количестве. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24».

Вооруженные военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы же знаем. Мы слышим и французскую речь там, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там погибают и в большом количестве, — уточнил глава государства.

Путин также обратил внимание на позицию президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу отправки войск на Украину. Французский коллега, по словам российского лидера, уже сделал некоторые «поправки».

В том плане, что этот контингент будет носить второстепенные функции, будет заниматься подготовкой военных кадров на Украине, разъяснением, как пользоваться западной техникой и некоторыми другими функциями подобного рода, — добавил Путин.

Ранее военэксперт Анатолий Матвийчук предположил, что 300 тысяч солдат НАТО вторгнутся на Украину, если на Западе почувствуют скорое взятие под контроль российской армией Киева, Одессы, Николаева или Харькова. Он не исключил, что РФ не сразу начнет применять ядерное оружие, а ограничится конвенциональными средствами.