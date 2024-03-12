Стало известно, где на Украине могут столкнуться войска НАТО и армия России Военэксперт Матвийчук: войска НАТО и армия России могут столкнуться под Одессой

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Военэксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что 300 тысяч солдат НАТО вторгнутся на Украину, если на Западе почувствуют скорое взятие под контроль российской армией Киева, Одессы, Николаева или Харькова. Он не исключил, что РФ не сразу начнет применять ядерное оружие, а ограничится конвенциональными средствами.

Они могут, конечно, зайти на Украину, если ВС России начнут наступать, если встанет вопрос о взятии под контроль Россией Харькова, Николаева, Одессы — я не исключаю вторжения контингента НАТО для превентивного занятия Западной Украины. А мы ответим, мы уже предупредили — любую военную цель НАТО на Украине мы уничтожим. Скорее всего, ядерное оружие не сразу начнем применять, если вообще применим. Обойдемся конвенциональным вооружением, — считает Матвийчук.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский заявил, что в Польшу могут перебазироваться 300 тысяч солдат НАТО. Он напомнил, что в стране уже дислоцированы примерно 10 тысяч американских бойцов и Варшава настаивает на увеличении числа солдат.

Он добавил, что Польша получает поддержку Альянса не только сухопутными войсками. По его словам, союзники помогают Варшаве «в воздухе, в космосе, в кибернетическом пространстве».

Ранее политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что за счет большего числа американских солдат на территории Польши Варшава рассчитывает на увеличение поставок военной техники, которую передадут Вооруженным силам Украины. По его словам, президент Польши Анджей Дуда выстраивает логистику военной помощи Украине, обходя разногласия внутри американского конгресса. Также, по мнению Перенджиева, Варшава после разгрома ВСУ боится остаться один на один с Москвой, а Вашингтон все время подталкивает Польшу к конфликту.