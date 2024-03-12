Политолог раскрыл план Польши по поставкам оружия ВСУ Политолог Перенджиев: Варшава хочет перебросить технику ВСУ за счет американцев

Фото: МО Украины

За счет большего числа американских солдат на территории Польши Варшава рассчитывает на увеличение поставок военной техники, которую передадут Вооруженным силам Украины, рассказал NEWS.ru политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, президент Польши Анджей Дуда выстраивает логистику военной помощи Украине, обходя разногласия внутри американского Конгресса.

Чем больше будет солдат США, значит больше поставят техники в Польшу к американским солдатам. И эту технику можно будет отправлять ВСУ в качестве помощи. Республиканцы препятствуют выделению денег на Украину. А здесь не нужно разрешение Конгресса, потому что выделяется оружие и военная техника американским солдатам в Польше и выделяется в зависимости от численности солдат. Дуда хочет выстроить такую логистику военной помощи Украине, обходя внутренние истории в США и соблюдая законность, — считает Перенджиев.

Ранее Дуда на заседании Совета национальной безопасности заявил о необходимости увеличения контингента американских войск на территории Польши. Сейчас там дислоцированы около 10 тысяч американских военных. По мнению Перенджиева, Варшава после разгрома ВСУ боится остаться один на один с Россией, а Вашингтон все время подталкивает Польшу к конфликту.