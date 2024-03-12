Сотни тысяч солдат НАТО могут «наводнить» Польшу Замглавы Генштаба Дымановский: в Польшу могут прибыть 300 тысяч солдат НАТО

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

В Польшу могут перебазироваться 300 тысяч солдат НАТО, заявил в эфире Польского телевидения заместитель начальника Генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский. Он напомнил, что в стране уже дислоцированы примерно 10 тысяч американских военных, Варшава настаивает на увеличении числа солдат.

Ранее было 40 тысяч солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом НАТО, а сейчас это 300 тысяч в высокой готовности. Эти солдаты прибудут в страну не после начала войны, а перед ней, — отметил Дымановский.

Он добавил, что Польша получает поддержку Альянса не только сухопутными войсками. По его словам, союзники помогают Варшаве «в воздухе, в космосе, в кибернетическом пространстве».

Ранее политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что за счет большего числа американских солдат на территории Польши Варшава рассчитывает на увеличение поставок военной техники, которую передадут Вооруженным силам Украины. По его словам, президент Польши Анджей Дуда выстраивает логистику военной помощи Украине, обходя разногласия внутри американского конгресса. Также, по мнению Перенджиева, Варшава после разгрома ВСУ боится остаться один на один с Москвой, а Вашингтон все время подталкивает Польшу к конфликту.