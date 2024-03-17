Уничтожение вертолета США, лазерное оружие ВСУ. Что будет дальше на СВО?

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Британское лазерное оружие DragonFire, ситуация с уничтожением американского вертолета, обстановка у Белгородской области, слова Эммануэля Макрона об Олимпиаде и прекращении огня на Украине, удары по объектам ВСУ — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО сегодня, 17 марта 2024 года. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь» рассказал о новом британском лазерном оружии

«Великобритания успешно завершила испытания своего лазерного оружия DragonFire на ракетном полигоне на Гебридских островах. По данным британского Минобороны, система DragonFire способна с разных позиций поражать беспилотники на расстоянии „в несколько километров“. Точная дальность действия комплекса пока не раскрывается. В Киеве тут же заявили о готовности протестировать такое оружие у себя на территории, на что британцы ответили, что планы по развертыванию системы где-либо отсутствуют. Несмотря на то, что Украина в последние два года стала полигоном для испытаний западного вооружения и концепций, едва ли британцы пойдут на такой шаг. Учитывая, что дальность действия системы составляет „несколько километров“, тестировать новое оружие придется вблизи линии боевого соприкосновения. В таком случае „вундерваффе“ станет прекрасной мишенью для артиллерии и авиационных бомб, а потеря перспективной разработки нанесет существенный репутационный ущерб Лондону (не говоря о том, что образец теоретически может попасть в руки российского ВПК). Ну, а киевскому режиму остается лишь попрошайничать новые подачки в обмен на человеческий ресурс», — отметили авторы канала.

Что за история с уничтожением американского вертолета в зоне СВО

«Воины армии России сбили вертолет противника, (предположительно UH-60 „Black Hawk“ американского производства) с десантом на борту. Борт противника уничтожен в районе украинской Лукашовки. На борту военно-транспортного вертолета находилось до 20 человек. Противник планировал высадку в российских Козинках с целью создания видимости контроля над населенным пунктом. Видео подтверждает уничтожение вертолета», — написал Евгений Поддубный.

Однако другие военкоры заявили, что сбит был Ми-24, а не американский вертолет.

«Заявления о том, что вертолет Black Hawk с якобы десантом ВСУ, который сбили в пяти километрах от Козинки (Грайворонский район Белгородской области), не соответствуют действительности. Судя по всему, сбитым бортом оказался украинский Ми-24. Никакого десанта на борту не было. По предварительным данным, по вертолету отработали силы ПВО 138-й омсбр», — написала «Военная хроника».

«У Козинок уничтожен вертолет с десантом ВСУ. Украинские террористы продолжают терять личный состав и технику в самоубийственных попытках прорваться к российской границе. Недавно появились сообщения о сбитом, в районе Лукашовки, вертолете противника. На борту находилось порядка 20 неонацистов. Летели в Козинки, хотели снова высадить десант для красивых заголовков. Не долетели», — отметил WarGonzo.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press Вертолет UH-60 Black Hawk

Геннадий Алехин рассказал о текущей обстановке на границе Украины и Белгородской области

«Украинцы педантично начинают артиллерийские налеты в 08:00, вот уже четвертый день. Чешский „Вампир“ не справляется, для отстрелов украинцы подтягивают „Град“ и „Смерч“. Ротные накаты врага на госграницу успеха ВСУ не приносят, в предполье тела украинских солдат и сожженная техника противника. Забирать своих погибших солдаты Киева будут, скорее всего, по отдельным договоренностям. Обстановка сложная, но абсолютно контролируемая», — заявил военкор.

Александр Коц прокомментировал слова Макрона об Олимпиаде

«Президент Франции тут ляпнул, что потребует от России прекращения огня на время проведения Олимпиады. Сказал он это украинской журналистке, и выглядело это так, что прекращение огня должно быть односторонним. По крайней мере, про аналогичное требование от Киева он ничего не упоминал. А я бы напомнил французскому лидеру о том, как коллективный Запад натравил Саакашвили на осетин в августе 2008 года, когда в Пекине шла Олимпиада. А еще я бы напомнил Макрону, как коллективный запад устроил майдан с госпереворотом во время Олимпиады в Сочи. Или может быть США прекращали огонь в Ираке или Афганистане на время Олимпийских игр? В конце концов, что нам до той Олимпиады, в которой сборная Российской Федерации все равно не участвует?» — написал военкор.

Фото: Lorenz Huter/Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press Эммануэль Макрон

Борис Рожин рассказал о ночных ударах по ВСУ на Украине

«Основные удары, судя по всему, пришлись на Одесскую область. В период с 00:00 по 03:00 в местных чатах, а также СМИ сообщали о многократных прилетах, с последующими сильными взрывами (причиной по предварительным данным были „Герани“) как в пригороде Одессы, так и в самом городе. Примечательно, что удары наносились большим количеством „волн“ дронов (более 3-х), налет был очень долгим. По Сумской области на украинских ресурсах проходили сообщения о нескольких мощных прилетах между 19:00 и 20:00 и 21:00 и 22:00. Причиной, по предварительным данным, стала российская авиация и баллистические ракеты. В районе 22:00 местные жители сообщали о нескольких взрывах в районе Великого Бурлука (Харьковская область). В Прилуках также сообщалось (без конкретики) о нескольких прилетах в районе 01:00. Вместе с тем, о работе ПВО и последующих взрывах около 03:00 сообщали жители Покровска и Мирнограда. Также в местных чатах сообщали о трех сильных взрывах в Днепропетровской области в районе 01:00 (без конкретики)», — отметил военный журналист.

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