Поддубный сообщил об уничтожении «Черного ястреба» в зоне СВО Поддубный: российские военные уничтожили в зоне СВО вертолет UH-60 Black Hawk

Фото: U.S. Marine Corps/Timothy Hernandez

Российские военнослужащие сбили вертолет противника с десантом на борту в зоне спецоперации, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, предположительно, был уничтожен UH-60 Black Hawk американского производства.

Военкор заявил, что борт ликвидировали в районе села Лукашовка. В вертолете находились до 20 человек, добавил Поддубный. Он отметил, что противник планировал высадиться в российских Козинках, чтобы создать видимость контроля над населенных пунктом.

Он также представил кадры, на которых видны догорающие части вертолета. Поддубный допустил, что это может быть либо «Черный ястреб», либо Ми-24. Военкор объяснил ситуацию тем, что по характеру обломков точно определить модель затруднительно.

Ранее в Сети появилось видео после уничтожения беспилотника, который направлялся к Москве. Очевидцы засняли кадры в районе столичного аэропорта Домодедово. Также известно, что сбитые дроны были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков. Уточняется, что обломки БПЛА упали между складами.

Кроме того, расчет РСЗО БМ-27 «Ураган» ВС России уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Кадры работы системы опубликовала пресс-служба Минобороны России.