Зелинский раскритиковал Запад из-за малых поставок вооружений Зеленский: нехватка дальнобойных средств у ВСУ говорит о недальновидности Запада

Фото: МО Украины

Нехватка дальнобойного вооружения у украинской армии говорит о том, насколько недальновидны действия некоторых западных партнеров, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, недостаток особенно ощущается на фоне тяжелых условий для ВСУ.

В таких сложных условиях <...> не дальнобойность нашей армии — очевидная недальновидность некоторых партнеров, — возмутился украинский лидер.

Ранее издание Business Insider сообщало, что украинские военные слишком активно используют артиллерию, в результате чего орудия сильно изнашиваются. Эта проблема вкупе с недостатком запасных частей оказалась куда серьезнее, чем нехватка боеприпасов, говорилось в статье. Использование артиллерии не по назначению может привести к «катастрофическому выходу орудия из строя, ранениям или гибели членов артиллерийского расчета», предупредили аналитики. По их данным, военные ресурсы страны крайне истощены, в то время как РФ имеет достаточные резервы, констатировали журналисты.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что США рискуют потерять мировое лидерство и поставить под угрозу свою национальную безопасность, если откажутся от поддержки Киева. По его словам, отказ от военной помощи подвергнет большой опасности и Европу.