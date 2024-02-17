Артиллерия ВСУ не выдерживает планов Киева Business Insider: ВСУ столкнулись с сильным износом артиллерии

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) слишком активно используют артиллерию, в результате чего орудия сильно изнашиваются, передает Business Insider. Эта проблема вкупе с недостатком запасных частей оказалась куда серьезнее, чем нехватка боеприпасов, говорится в статье.

Скорость стрельбы постоянно превышает темпы поставок за счет международных пожертвований и внутреннего украинского производства, — следует из спецдоклада генерального инспектора Конгрессу США об операции «Атлантическая решимость».

Использование артиллерии не по назначению может привести к «катастрофическому выходу орудия из строя, ранениям или гибели членов артиллерийского расчета», предупреждают аналитики. По их данным, военные ресурсы страны крайне истощены, в то время как РФ имеет достаточные резервы.

Чрезвычайно активное использование этого оружия в сочетании с ограниченным количеством запасных частей привело к тому, что оно использовалось сверх рекомендованных графиков техобслуживания или замены, — уточняется в докладе.

Как ранее сообщалось, силы ВСУ покинули Авдеевку, войска разместились на «заранее подготовленных позициях», заявил командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, это делается во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат.