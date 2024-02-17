Подразделения ВСУ покинули Авдеевку после полученного приказа Тарнавский: подразделения ВСУ вышли из Авдеевки на подготовленные позиции

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящее время уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции, заявил командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. В своем Telegram-канале он пояснил, что войскам поступило соответствующее распоряжение.

Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции, — отметил Тарнавский.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из населенного пункта. По его словам, это делается во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат.

До этого в Пентагоне отмечали, что ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ. По утверждению высокопоставленной представительницы оборонного ведомства, США и союзники понимают, что без $60 млрд, выделение которых не может согласовать Конгресс, у украинской армии нет шансов против ВС России.

В свою очередь в украинском Генштабе информировали, что подразделения ВСУ «осуществляют маневры на угрожающих направлениях» в районе Авдеевки. При этом бойцы российской армии в ходе активных штурмовых действий в городе замыкали котел вокруг укрепленного района армии Украины «Зенит».