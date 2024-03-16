МИД Украины начал угрожать США из-за проблем с военной помощью Кулеба: отказ от финансирования Украины грозит США потерей лидерства в мире

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Дмитрий Кулеба

США рискуют потерять мировое лидерство и поставить под угрозу свою национальную безопасность, если откажутся от поддержки Киева, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, которые приводит пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, отказ от военной помощи и Европу подвергнет большой опасности.

Мы не можем позволить России использовать задержки в помощи для продвижения, подвергая всю Европу и демократический мир риску еще большей войны. <...> Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США, — сказал он.

Кулеба сослался на то, что Украина якобы неоднократно демонстрировала способность победить Россию при достаточной поддержке. Дипломат выразил благодарность американскому коллеге за экстренный пакет военной помощи.

О решении Белого дома передать Украине новый пакет военной помощи на $300 млн помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 12 марта. В него вошли артиллерийские снаряды и управляемые ракеты. Салливан отметил, что это стало возможным благодаря контрактам и договоренностям, которых достиг Пентагон для восполнения вооружения ВСУ. Он выразил надежду, что он сможет помочь Киеву закрыть «насущные потребности».