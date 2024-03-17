Россия сметет пехоту ВСУ роем дронов: новости СВО на вечер 17 марта

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Российские военнослужащие сбили вертолет ВСУ с десантом на борту в зоне проведения военной операции на Украине, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, предположительно, был уничтожен UH-60 Black Hawk («Черный ястреб») американского производства и Ми-8.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 17 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе по «Черному ястребу»

Об уничтожении вертолета UH-60 Black Hawk в зоне СВО военкор Поддубный сообщил в своем Telegram-канале. По его информации, борт ликвидировали в районе села Лукашовка. В вертолете находилось до 20 человек, добавил военкор. Он отметил, что противник планировал высадиться в российских Козинках, чтобы создать видимость контроля над населенных пунктом.

Поддубный также представил кадры, на которых видны догорающие части вертолета. Военкор допустил, что это может быть либо «Черный ястреб», либо Ми-24. Военкор объяснил ситуацию тем, что по характеру обломков точно определить модель затруднительно.

Позднее в Минобороны подтвердили, что в районе населенного пункта Лукашовка Сумской области расчетами ПЗРК «Верба» подразделения группировки войск прикрытия государственной границы Российской Федерации сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении населенного пункта Козинки Белгородской области.

Фото: Markus Rauchenberger/Keystone Press Agency/Global Look Press Вертолет UH-60 Black Hawk

Диверсанты не оставляют попыток проникнуть в Белгородскую область

ВС России пресекли атаки и все попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ проникнуть на территорию Белгородской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, российские войска нанесли огневое поражение украинским группировкам в районе села Козинка.

«В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20», — отметили в военном ведомстве.

Также ВС РФ поразили живую силу и технику противника на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях. Общие потери ВСУ за сутки составили до 895 человек личного состава и десятки единиц военной техники, в том числе западного производства.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Вооруженные силы Украины

ВС России взяли под контроль новый населенный пункт в Запорожье

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что этого добились военные группировки войск «Восток».

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области», — сказано в сводке.

На этом же направлении ВС РФ отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Водяное ДНР. Потери с украинской стороны составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Россия узнала о возможном предательстве союзников

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чешских чиновников сообщила, что некоторые союзники России передают Чехии снаряды для поставок на Украину. Источники газеты не раскрыли, о каких именно государствах идет речь. При этом в публикации отмечалось, что Прага заключила сделку о передаче вооружения Киеву с небольшим постсоветским государством с населением в 10 млн человек.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в информации, переданной чешскими чиновниками WSJ. Парламентарий отметил, что источники газеты не предоставили никаких конкретных данных и доказательств, указывающих на это.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что информацию о поставках снарядов ВСУ союзниками России необходимо проверить. По его мнению, американская газета выдает желаемое за действительное. По его словам, уверен, что вброс таких тезисов провоцирует новые столкновения и жестокость в украинском конфликте.

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Как в РФ отреагировали на предложение Макрона о перемирии

Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону прекратить поставки вооружений Киеву, а вопрос о перемирии адресовать сторонам ближневосточного конфликта. Так она прокомментировала слова французского лидера о прекращении огня на Украине во время Олимпиады.

«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных [граждан] <...>. Второе предложение <...>: выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции наверняка там многое зависит», — заявила Захарова.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев отметил, что Россия не пойдет на поводу у Европы и не станет объявлять перемирие на время Олимпийских игр. По его словам, за это время Украина успеет перевооружиться и снова пойдет в контрнаступление.

Стало известно о новой угрозе для украинской пехоты

Через четыре-пять месяцев у ВС России будет достаточно FPV-дронов, чтобы атаковать каждого украинского солдата на передовой, заявил военнослужащий, специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов. По его словам, темпы поступления БПЛА в ВС РФ таковы, что украинские военные будут вынуждены буквально «сидеть под землей».

«Это нас ждет в ближайшем будущем по всем фронтам: в пределах шести-семи километров наша пехота будет постоянно находиться под землей», — сказал военнослужащий.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

В Испании оценили угрозу войны в Европе

Министр обороны Испании Маргарита Роблес выразила мнение, что угроза потенциальной войны в Европе является тотальной и абсолютной. Она отметила, что с каждым днем ситуация для Украины становится сложнее.

«Европа должна осознавать, что опасность очень близка, это не чистая гипотеза, это реальность. Угроза тотальная и абсолютная», — считает Роблес.

Министр отметила, что Испания, как и большинство стран НАТО, не поддерживает гипотетическую отправку военнослужащих на Украину. Однако, по ее словам, Мадрид на постоянной основе отправляет военную помощь Киеву и в ближайшие недели «предпримет важные усилия».

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