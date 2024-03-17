Некоторые союзники России передают Чехии снаряды для поставок на Украину, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные чешских чиновников. При этом источники газеты не раскрывают, о каких именно государствах идет речь.
Чиновники умалчивают, откуда поступают снаряды Вооруженным силам Украины (ВСУ), но говорят, что в число поставщиков входят некоторые союзники России, — отметили авторы публикации.
В публикации отмечается, что страны Африки и Азии отклонили просьбы США о поставках Киеву вооружения и снарядов. Среди них присутствуют партнеры Москвы.
Как пишет WSJ, пока США колеблются в вопросе финансирования Украины, Чехия обращается к контактам времен холодной войны для поставки боеприпасов, в которых Украина нуждается больше всего. Отмечается, что власти страны заключили сделку о передаче вооружения Киеву с небольшим постсоветским государством с населением в 10 млн человек. До конца 2024 года Украине планируют передать 300 тысяч снарядов советского образца и порядка 500 тысяч снарядов западного производства.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что США рискуют потерять мировое лидерство и поставить под угрозу свою национальную безопасность, если откажутся от поддержки Киева.