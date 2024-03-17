В Чехии заявили о поставках ВСУ снарядов от союзников России WSJ: некоторые союзники России передают снаряды для поставок на Украину

Фото: МО Украины

Некоторые союзники России передают Чехии снаряды для поставок на Украину, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные чешских чиновников. При этом источники газеты не раскрывают, о каких именно государствах идет речь.

Чиновники умалчивают, откуда поступают снаряды Вооруженным силам Украины (ВСУ), но говорят, что в число поставщиков входят некоторые союзники России, — отметили авторы публикации.

В публикации отмечается, что страны Африки и Азии отклонили просьбы США о поставках Киеву вооружения и снарядов. Среди них присутствуют партнеры Москвы.

Как пишет WSJ, пока США колеблются в вопросе финансирования Украины, Чехия обращается к контактам времен холодной войны для поставки боеприпасов, в которых Украина нуждается больше всего. Отмечается, что власти страны заключили сделку о передаче вооружения Киеву с небольшим постсоветским государством с населением в 10 млн человек. До конца 2024 года Украине планируют передать 300 тысяч снарядов советского образца и порядка 500 тысяч снарядов западного производства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что США рискуют потерять мировое лидерство и поставить под угрозу свою национальную безопасность, если откажутся от поддержки Киева.