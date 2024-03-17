Российский «Град» испепелил ВСУ у Артемовска: новости СВО на утро 17 марта

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Южной группировки войск нанесли огневое поражение противнику, сообщило Минобороны РФ. Отмечается, что таким образом было сорвано формирование ударных групп ВСУ на Артемовском направлении.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 16 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Массовая атака украинских БПЛА на Москву и другие регионы

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) на окраине Калуги, передал в своем Telegram-канале губернатор области Владислав Шапша. Минобороны информацию не комментировало.

Под обстрелом ВСУ оказался поселок Октябрьский, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, четыре беспилотника сбросили на населенный пункт взрывные устройства. Никто не пострадал.

Атаки беспилотников на Москву были отражены противовоздушной обороной в Ступинском городском округе, написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. Средства ПВО сбили четыре дрона.

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) также пресекли атаку БПЛА на подлете к городу Каменску-Шахтинскому в Ростовской области, рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб при атаке украинского беспилотника на Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края. Там отметили, причиной смерти стал сердечный приступ. Других пострадавших нет.

ПВО уничтожила над Брянской областью баллистическую ракету С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших нет.

ВС РФ поразили порядка 370 целей украинских войск в зоне СВО

Российская группировка войск «Центр» нанесла поражение приблизительно по 370 целям украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, в том числе были разбиты десять опорных пунктов и два пункта управления беспилотной авиацией.

Стало известно, какие территории Авдеевки будут разминированы первыми

Специалисты определились с районами Авдеевки, которые в первую очередь будут разминированы, заявил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. По его словам, власти уже занимаются формированием программы восстановления жилья в городе.

При первой возможности специалисты займутся обследованием инженерных сетей водо- и теплоснабжения, а также линий электропередачи, подчеркнул председатель. Сейчас в городе идет перепись населения, констатировал чиновник.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Сапер ВС РФ

На Западе раскрыли очередную потерю ВСУ

Российская армия регулярно ликвидирует гаубицы CAESAR, которые Франция поставила Украине в больших количествах, рассказал британский эксперт Александр Меркурис. По его мнению, Парижу вряд ли удастся собрать и снабдить боеспособный экспедиционный корпус, который помог бы Киеву переломить ход военных действий.

Российские планирующие авиабомбы уничтожают укрепрайоны ВСУ

Новейшие российские планирующие авиабомбы представляют наибольшую опасность для укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил киевский политик Игорь Лапин. По его мнению, с их мощностью надо считаться.

Современные авиабомбы превосходят предшественников по тактико-техническим характеристикам, подчеркнул политик. Для ВСУ тот факт, что у России такого вооружения «немерено», является плохой историей, констатировал он.

Названо условие для мирных переговоров по Украине

Киеву необходимо предоставить дополнительные гарантии по оказанию военной помощи до начала мирных переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы страна «шла уверенно»

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