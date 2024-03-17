В ГД отреагировали на данные о поставках оружия Киеву союзниками России Депутат Новиков усомнился в данных о поставках Украине оружия союзниками России

Фото: МО Украины

Информация о поставках Украине боеприпасов союзниками России, о которой изданию The Wall Street Journal стало известно от чешских чиновников, вызывает сомнения, поделился мнением с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Парламентарий отметил, что источники газеты не предоставили никаких конкретных данных и доказательств, указывающих на это.

Если человек не указывает конкретную информацию и не приводит никаких доказательств, то такие заявления должны быть поставлены под сомнение. Без раскрытия источников, самого списка стран, кого Чехия считает нашим союзником, списка фирм и организаций такая информация выглядит пустой и ничего не значащей, — сказал он.

Новиков отметил, что представители Чехии делают заявления «на уровне кофейной гущи». По мнению парламентария, мотивом для таких высказываний могли стать два фактора: либо собеседнику WSJ захотелось «посветиться перед прессой», либо он является участником информационной войны против России.

Когда появится конкретика, это можно будет обсудить. Пока это выглядит как попытка представить Россию слабой страной, у которой нет надежных союзников, — подчеркнул депутат.

При этом, как указал парламентарий, большинство стран и народов открыто говорят о нежелании возвращения колониальной системы и манипуляций со стороны Запада. По этой причине они с большим пониманием относятся к позиции России по СВО, добавил депутат.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на чешских чиновников сообщила, что некоторые союзники России передают Чехии снаряды для поставок на Украину. При этом источники газеты не раскрыли, о каких именно государствах идет речь.