Захарова ответила на слова Макрона о перемирии на Украине на время ОИ Захарова: Макрону следует прекратить поставки оружия Киеву на время Олимпиады

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону прекратить поставки вооружений Киеву, а вопрос о перемирии адресовать сторонам ближневосточного конфликта. Так она прокомментировала слова французского лидера о прекращении огня на Украине во время Олимпиады, передает ТАСС.

Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных [граждан] <...>. Второе предложение <...>: выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции наверняка там многое зависит, — заявила Захарова.

Ранее Макрон заявил, что Франция предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Кроме того, Макрон рассказал о готовности Франции отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. Французские власти при необходимости примут решение, которое не позволит Москве победить, добавил он.

При этом в Кремле отметили, что Франция уже втянута в конфликт на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявления Макрона указывают на намерение Парижа повысить свою вовлеченность.