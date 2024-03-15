Песков объяснил слова Макрона о России и Украине Песков: Макрон пытается повысить вовлеченность Франции в конфликте на Украине

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Франция уже втянута в конфликт на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что заявления президента страны Эммануэля Макрона указывают на то, что Париж намерен повысить свою вовлеченность, передает ТАСС.

Мы читаем заявления господина Макрона, что Россия противник [для Франции, как заявил Макрон]. Да, для Франции это очевидно, потому что она втянута в конфликт на Украине, — заявил Песков.

Ранее Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил о готовности Франции отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. Французские власти при необходимости примут решение, которое не позволит Москве победить, подчеркнул он. В то же время Париж не ведет войну с Москвой или народом страны, добавил французский лидер.

Макрон также отмечал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины в течение последних месяцев прошло совсем не так, как ожидалось. По его словам, сейчас для Киева на фронте сформировалась сложная ситуация. ВС РФ также имеют преимущество в том, что касается численности личного состава, добавил президент.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал слова Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину безумными и параноидальными мечтаниями. Он посоветовал французским властям ознакомиться с произведениями советского писателя Константина Паустовского.