Макрон сообщил о готовности к конфронтации с Россией Макрон предупредил о намерении противостоять РФ при продолжении эскалации

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Франция готова отреагировать на возможную эскалацию со стороны России, сообщил в интервью телеканалу France 2 президент страны Эммануэль Макрон. Французские власти при необходимости примут решение, которое не позволит Москве победить, уточнил он.

Сегодня для нас наступило время сопротивления. Сейчас подходящее время сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы — и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит <...> Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели, — подчеркнул Макрон.

В то же время Париж не ведет войну с Москвой или народом страны, добавил глава республики. Однако долгосрочный мир не будет достигнут при отсутствии суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам, напомнил президент. Кроме этого, Франция является ядерной державой, поэтому несет на себе определенный груз ответственности, пояснил Макрон.

Наш ядерный арсенал в первую очередь обеспечивает безопасность французов. Но это также наделяет нас ответственностью — никогда не прибегать ни к в вербальной эскалации, ни к в военной, — отметил он.

Ранее глава республики сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение последних месяцев прошло совсем не так, как ожидалось. По его словам, сейчас для Киева на фронте сформировалась сложная ситуация. ВС РФ также имеют преимущество в том, что касается численности личного состава, добавил Макрон.