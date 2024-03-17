Макрон захотел прекратить конфликт на Украине на время Олимпиады Макрон: Франция предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады

Фото: Markus Schreiber/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Франция предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Речь идет о конфликте на Украине, пояснил политик в интервью телеканалу ТСН.

Мы об этом попросим, — ответил Макрон на соответствующий вопрос.

Ранее Макрон рассказал о готовности Франции отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. Французские власти при необходимости примут решение, которое не позволит Москве победить, подчеркнул он. В то же время Париж не ведет войну с Москвой или народом страны, добавил лидер.

Как считает представитель Кремля Дмитрий Песков, Франция уже втянута в конфликт на Украине. Он указал, что заявления Эммануэля Макрона указывают на то, что Париж намерен повысить свою вовлеченность.

В свою очередь лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо после недавнего интервью Макрона призвал восстановить истину вокруг ситуации на Украине. По его словам, французский лидер во время интервью за 30 минут произнес не менее восьми безумных вещей и большой лжи об украинском конфликте, кроме того, он был неточен, когда говорил о Минских соглашениях, управлении страхом и деньгах, которые Европа вкладывает в Украину. Говорить правду сейчас особенно важно, чтобы защитить весь мир, констатировал Филиппо.