В России ответили на сообщения о поставках снарядов ВСУ союзниками Москвы Сенатор Карасин: информацию об оказании помощи ВСУ союзниками РФ надо проверять

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Информацию о поставках снарядов Вооруженным силам Украины союзниками России необходимо проверять, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с Lenta.ru. Таким образом он отреагировал на публикацию The Wall Street Journal, в которой говорится, что некоторые партнеры Москвы передают снаряды для поставок Украине.

Как считает сенатор, американская газета выдает желаемое за действительное. Он уверен, что вброс таких тезисов провоцирует новых столкновения и жестокость в украинском конфликте.

Я не исключаю, что американцы и натовцы стараются поощрить всех тех, кто думает о возможности поставок вооружений недружественным нам странам, Украине, чтобы усугубить конфликт. Это надо проверять, это достаточно серьезная тема и нуждается в профессиональном, внимательном подходе, — отметил Карасин.

Ранее WSJ писал, что некоторые союзники России передают Чехии снаряды для поставок на Украину. При этом источники газеты не раскрывают, о каких именно государствах идет речь. В публикации отмечается, что страны Африки и Азии отклонили просьбы США о поставках Киеву вооружения и снарядов. Как отмечала газета, пока США колеблются в вопросе финансирования Украины, Чехия обращается к контактам времен холодной войны для поставки боеприпасов, в которых Киев нуждается больше всего.