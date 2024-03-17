Налеты на Москву, удары по Белгороду: как ВСУ атакуют Россию 17 марта

Фото: t.me/vvgladkov

Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

В ночь на 17 марта и утром пресс-служба Минобороны России сообщила о нескольких попытках ВСУ нанести удары по территориям регионов РФ. Средства ПВО перехватили и уничтожили 35 дронов над Московской, Белгородской, Калужской, Ярославской и Курской областями. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Орловской и Ростовской областями. Наибольшее число атак отразили в Краснодарском крае, там сбито 17 украинских дронов. Подробности атак ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Что известно о прилетах беспилотников в Подмосковье

За минувшие сутки пять беспилотных летательных аппаратов были сбиты в Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что на месте падения обломков БПЛА жертв и разрушений нет.

Согласно информации, один из беспилотных аппаратов был нейтрализован в Раменском городском округе, другой — в Ступинском. Еще три БПЛА были уничтожены средствами ПВО в городском округе Домодедово.

В Минобороны данную информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что один из дронов направлялся на Москву, но был уничтожен в 10:15 мск.

Фото: МО РФ ЗРПК «Панцирь-С»

ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками

Вооруженные силы Украины атаковали Энергодар с применением БПЛА, говорится в сообщении регионального избиркома. Там отметили, что повреждения незначительные, пострадавших среди мирного населения нет.

«В Энергодаре несколько повреждено здание, в котором в предыдущие дни размещались три избирательных участка — № 534, 535 и 536. Накануне в здании были проведены оперативные мероприятия. По окончании работы в субботу, 16 марта, участковые избирательные комиссии были эвакуированы, включая документацию. Сегодня эти участки не открывались», — сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

В Белгороде при атаке беспилотника погиб подросток

В Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна. <...> Разговаривал с ее отцом на месте происшествия — папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом», — написал он.

Губернатор отметил, что также есть пострадавший, его доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Фото: t.me/vvgladkov Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

«По разрушениям в городе Белгороде. Возгорание произошло в двух частных жилых домах. Сейчас пожар ликвидирован. Выбиты окна в нескольких квартирах трех МКД и в двух частных жилых домах. Также пострадал один хозсубъект. Зафиксированы повреждения восьми автомобилей», — добавил Гладков.⠀

По его словам, в поселках Разумное и Дубовое Белгородского района повреждения получили три домовладения и теплица.

В Минобороны России сообщили, что средства ПВО около 08:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы RM-70 «Вампир» и три снаряда реактивной системы «Ураган». Губернатор уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.

ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Орлу

Российские силы ПВО на подлете к Орлу сбили очередной украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Силами ПВО на подлете к Орлу был сбит очередной украинский БПЛА. Прошу граждан сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой военных», — написал Клычков.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Четыре украинских БПЛА попытались атаковать Ярославскую область

В Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он отметил, что на месте их падения разрушений и пострадавших нет.

«В Ярославской области отражена атака четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава также добавил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

Силами ПВО на окраине Калуги сбили беспилотник

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник на окраине Калуги, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Жертв и разрушений среди мирного населения нет.

До этого он сообщал о трех сбитых БПЛА в небе над Кировским районом.

«Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа», — написал губернатор.

Фото: МО РФ

В Ростовской области успешно отразили атаку украинского БПЛА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система противовоздушной обороны накануне ночью отразила атаку беспилотника на подлете к Каменску.

«Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску. Последствия на земле уточняются», — написал он в своем Telegram-канале.

Сотрудник НПЗ на Кубани умер во время атаки беспилотников ВСУ

Несколько беспилотников ВСУ 17 марта пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. Отмечается, что дроны были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар.

«Ночью в районе трех часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар», — говорится в сообщении.

Как сообщил глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский, на территории предприятия возникло локальное возгорание. Однако чуть позже пожар был полностью ликвидирован. Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 83 человека и 25 единиц техники, в том числе 50 спасателей и 14 единиц техники МЧС России.

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно при пожаре нет. Работников завода временно эвакуировали.

ВСУ за сутки 21 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Двенадцать обстрелов — на Донецком направлении. Девять обстрелов — на Горловском направлении», — говорится в сообщении представительства.

Как отметили в ведомстве, всего украинские войска выпустили 58 различных боеприпасов.

Сообщается, что поступили сведения о ранении одного гражданского лица в результате атаки.

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