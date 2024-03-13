«Полная готовность»: назван регион России, где могут взорвать ядерный заряд Депутат Шеремет: ядерное оружие может быть испытано на Новой Земле

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил в разговоре с NEWS.ru, что Россия способна испытать ядерное оружие на полигоне «Капустин яр» или на аналогичных объектах на Новой Земле. По его словам, стратегические силы РФ находятся в полной боевой готовности.

Хочу отметить, что у России есть четыре ядерных полигона. Назову самые известные: «Капустин яр» (Астраханская область) и полигоны на Новой Земле (Архангельская область) — это важная составляющая ядерного щита России, они находятся в исправном состоянии и полной боевой готовности, — отметил Шеремет.

Парламентарий добавил, что Россия отдает себе отчет о последствиях применения ядерного оружия, которое в десятки раз превосходит сброшенные США атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине не было необходимости применять ядерное оружие. У Москвы есть принципы использования тактического ядерного оружия (ТЯО), которым она не изменит, отметил российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что с военно-технической точки зрения РФ уже готова к ядерной войне. Причем отечественная ядерная триада является более современной, нежели триады других стран, подчеркнул глава государства.

Путин также не исключил, что, если США проведут ядерные испытания, РФ может сделать то же самое. Он подчеркнул, что Вашингтон развивает ядерные силы, но это не значит, что США готовы завтра развязать ядерную войну.