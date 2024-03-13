«А зачем?»: Путин о применении ядерного оружия в СВО Путин заявил, что в ходе СВО не было необходимости применять ядерное оружие

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Владимир Путин

В ходе специальной военной операции на Украине не было необходимости применять ядерное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. У Москвы есть принципы использования тактического ядерного оружия (ТЯО), которым она не изменит.

На уточняющий вопрос Дмитрия Киселева о том, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?» Российский лидер пояснил, что ТЯО существует, чтобы его использовать, но у Москвы есть свои принципы.

Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, любое оружие, в том числе и тaкое, о котором вы скaзaли, если речь идет о существовaнии российского госудaрствa, нaнесении ущербa нашему суверенитету и незaвисимости. У нaс же все прописaно в нaшей Стрaтегии, мы ее не меняли, — отметил Путин.

Ранее он заявил, что с военно-технической точки зрения Россия уже готова к ядерной войне. Причем отечественная ядерная триада является более современной, нежели триады других стран, подчеркнул глава государства.

Путин также не исключил, что, если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Он подчеркнул: Вашингтон развивает ядерные силы, но это не значит, что Штаты готовы завтра развязать ядерную войну.