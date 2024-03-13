Путин допустил проведение Россией ядерных испытаний

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости не исключил, что, если Вашингтон проведет ядерные испытания, Москва может сделать то же самое. Он подчеркнул, что США развивают ядерные силы, но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну.

Российский лидер напомнил, что существует договор о запрете испытаний подобного рода, не ратифицированный Соединенными Штатами. Поэтому Россия для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию, но договоренностей придерживается. Президент РФ добавил, что Вашингтон рассматривает возможность подобных испытаний, и объяснил почему.

Связано с тем, что, когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде <...>. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим, — сказал президент РФ.

Ранее Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия уже готова к ядерной войне. Причем отечественная ядерная триада является более современной, нежели триады других стран, подчеркнул глава государства.