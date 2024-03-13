Путин заявил о готовности России к ядерной войне

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

С военно-технической точки зрения Россия уже готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли Москва готова к ядерному конфликту. Причем отечественная ядерная триада является более современной, нежели триады других стран, подчеркнул глава государства.

У нас она более современная — вся ядерная составляющая. В целом, по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают, — отметил Путин.

Он также напомнил: в Соединенных Штатах объявили, что не хотят отправлять свои войска на Украину. Российский президент предположил, что в Вашингтоне понимают — Москва расценит ввод чужой армии как интервенцию.

Тaм, кроме Бaйдена, и других хватает специалистов в сфере российско-aмериканских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы, — подчеркнул Путин.

Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев ранее анонсировал большое видеоинтервью Владимира Путина. Оно появится 13 марта в 10:00 мск на телеканале «Россия 1» и ресурсах РИА Новости.