Киселев анонсировал большое интервью Путина 13 марта

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Такер Карлсон

Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев анонсировал большое видеоинтервью президента РФ Владимира Путина. Оно появится 13 марта в 10:00 мск на телеканале «Россия 1» и ресурсах РИА Новости.

Российский журналист пояснил, что после двухчасового обращения главы государства возникло много новых вопросов. Среди них — угрозы Запада и их актуальные оценки.

Съемочная группа телеканала «Россия» и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над «и». Ждем и готовимся, — сказал Киселев на фоне Сенатского дворца Кремля.

Глава государства 29 февраля огласил ежегодное послание Федеральному собранию. Он раскрыл свое видение хода СВО на Украине, рассказал о запуске пяти нацпроектов, обозначил новые задачи в разных сферах. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад был обязан услышать посылы президента, которые были четкими, ясными и конкретными.

Путин ранее признавался, что не совсем понимает причины ажиотажа вокруг его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. За несколько часов на сайте и в соцсети Twitter (X) 9 февраля оно набрало более 50 млн просмотров. Глава государства допустил, что, видимо, мир хочет получить альтернативную точку зрения и узнать правду.