«Ясно, четко и конкретно»: Шойгу о сигналах Западу в послании Путина Шойгу: Запад обязан услышать адресованные ему посылы в речи Путина

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Президент России Владимир Путин

Запад обязан услышать посылы, которые президент РФ Владимир Путин адресовал ему в ходе своей речи перед Федеральным собранием, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, это были пункты, о которых Москва неоднократно заявляла предельно ясно, четко и конкретно.

Было странно, если бы он не услышал. Потому что это не просто сигналы, это такие посылы, которые, в общем, давно назрели. Все время мы им давали понять, но настолько ясно, четко и конкретно... Я думаю, что они обязаны услышать, — заявил Шойгу.

Российский президент выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля. В нем он заявил, что РФ борется за свой суверенитет и безопасность. Москва никогда не позволит другим странам вмешиваться в свои внутренние дела, добавил глава государства.

Ранее послание Путина Федеральному собранию оценил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он провел с российским коллегой телефонный разговор, в ходе которого отметил содержательность выступления лидера РФ. Кроме прочего, президенты подтвердили приверженность развитию союзнических отношений между странами.