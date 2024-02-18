Путин ответил на вопрос об ажиотаже вокруг интервью Карлсону Путин: интервью Карлсону вызвало ажиотаж из-за стремления людей узнать правду

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин признался в интервью журналисту Павлу Зарубину, что точно не знает причины ажиотажа, который вызвало его интервью экс-ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону. Глава государства допустил, что это связано с желанием людей узнать правду о текущей обстановке в мире.

Честно говоря, не знаю, точного ответа у меня нет. Но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду, — сказал Путин.

Интервью с Путиным Карлсон опубликовал на своем сайте и в соцсети X (Twitter) 9 февраля. В соцсети оно набрало более 50 млн просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превысило 155 тысяч, отметку «нравится» поставили более 474 тысяч человек. На YouTube видео в первые часы размещения посмотрели более 1,38 млн человек.

Ранее глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев направил в Белый дом запрос на проведение интервью с американским лидером Джо Байденом. В эфире программы «Вести недели» журналист сообщил, что хочет побеседовать с президентом США, чтобы продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.