Названо условие отправки на Украину 100 тысяч бойцов стран НАТО Прохватилов: Франции и Британии придется отправить на Украину 20-25 тысяч солдат

Фото: IMAGO/Jouni Porsanger/Global look Press

Странам НАТО придется направить десятки тысяч своих военных, чтобы обеспечить Украину существенной помощью в зоне проведения СВО, заявил военный эксперт Владимир Прохватилов в комментарии NEWS.ru. По его словам, Франции придется ввести порядка 20 тысяч человек, а Британии — 25 тысяч.

Макрон может что угодно заявлять. Боеспособную группировку ввести на Украину он не может. Ну отправит дивизию-две, ну 20 тысяч человек. И что? Оборона Авдеевки стоила ВСУ 30 тысяч бойцов, если не больше. Ну, в течение месяца французы позащищают одну деревеньку. И что? Британия грозит отправить две дивизии. Допустим, 25 тысяч человек. Это еще одна деревня. И что? — говорит Прохватилов.

По словам военного эксперта, опасность заключается в том, что начнется отработка взаимодействия ВСУ и войск НАТО, выстраивание Киева в информационное пространство НАТО.

Настоящие войска НАТО приблизятся к границам РФ. Но на боевую обстановку их дивизии не повлияют. Странам НАТО придется скинуться и отправить на Украину тысяч 100 бойцов, но этого никогда не будет, — уверен Прохватилов.

Ранее военэксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что 300 тысяч солдат НАТО вторгнутся на Украину, если на Западе почувствуют скорое взятие под контроль российской армией Киева, Одессы, Николаева или Харькова. Он не исключил, что РФ не сразу начнет применять ядерное оружие, а ограничится конвенциональными средствами.