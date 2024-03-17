Через четыре-пять месяцев у ВС России будет достаточно FPV-дронов, чтобы атаковать каждого украинского солдата на передовой, прогнозирует военнослужащий, специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов в эфире телеканала «Мы — Украина». По его словам, темпы поступления БПЛА в ВС РФ таковы, что украинские военные будут вынуждены буквально «сидеть под землей».