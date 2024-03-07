Стало известно, сколько беспилотников передаст Лондон Киеву Минобороны: Лондон доведет число отправленных Киеву БПЛА до 10 тысяч

Минобороны Великобритании выделит дополнительные 125 млн фунтов ($160 млн) на закупку беспилотников для ВСУ, передает пресс-служба ведомства. Там уточняется, что это позволит довести число беспилотников, отправляемых королевством Киеву, до 10 тысяч.

В основном Украине будут передаваться FPV-дроны, однако, помимо них, Киев получит около 1 тысячи барражирующих боеприпасов, разработанных в Великобритании, а также морские БПЛА и беспилотные средства разведки. К настоящему моменту британская сторона поставила Украине свыше 4 тысяч беспилотников.

Я даю новые обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые будут поставлять непосредственно с ведущих оборонных предприятий Соединенного Королевства — из заводского цеха на передовую, — подчеркнул по этому поводу глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.

Ранее газета Guardian со ссылкой на представителя британских властей известила, что Великобритания усилила давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца с требованием передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Утечка информации из бундесвера, конечно, досадна, но существенного и серьезного значения не имеет, пояснили собеседники издания. Лондон еще на минувшей неделе признал присутствие на Украине немногочисленного британского контингента, хотя не уточнил, какие задачи он выполняет в зоне СВО, добавили они.