«Тотальная и абсолютная»: Минобороны Испании о потенциальной войне в Европе Глава МО Испании Роблес назвала угрозу войны в Европе тотальной и абсолютной

Фото: МО Украины

Министр обороны Испании Маргарита Роблес выразила мнение, что угроза потенциальной войны в Европе является тотальной и абсолютной. В интервью газете La Vanguardia она отметила, что с каждым днем ситуация для Украины становится сложнее.

Европа должна осознавать, что опасность очень близка, это не чистая гипотеза, это реальность. Угроза тотальная и абсолютная, — считает Роблес.

Министр отметила, что Испания, как и большинство стран НАТО, не поддерживает гипотетическую отправку военнослужащих на Украину. Однако, по ее словам, Мадрид на постоянной основе отправляет военную помощь Киеву и в ближайшие недели «предпримет важные усилия».

Ранее начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий заявил, что в будущем не исключена эскалация конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Сейчас возрастает вероятность втягивания России в новые военные конфликты, добавил военный.

Завершение конфликта на Украине не будет означать окончания конфронтации России и Запада, подчеркнул аналитик. Запущенный в настоящее время процесс трансформации существующего мироустройства «сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы», пояснил он.