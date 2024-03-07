Генерал спрогнозировал итог конфликта на Украине Зарудницкий: конфликт на Украине может перерасти в войну в Европе

Фото: Минобороны РФ

В будущем не исключена эскалация конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе, уверен начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Сейчас возрастает вероятность втягивания России в новые военные конфликты, добавил военный в статье для издаваемого Минобороны РФ журнале «Военная мысль».

Завершение конфликта на Украине не будет означать окончания конфронтации России и Запада, подчеркнул аналитик. Запущенный в настоящее время процесс трансформации существующего мироустройства «сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы», пояснил он.

Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников «прокси-сил», используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе, — сказал генерал.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что объекты США в Северной Европе станут законными целями России в случае размещения там ядерного оружия США. Так она прокомментировала заявление президента Финляндии Александера Стубба о важности «иметь силы ядерного сдерживания».

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что Россия создала два новых военных округа из-за угроз со стороны НАТО — Альянс наращивает военный потенциал и расширяется за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции. По поручению президента страны Владимира Путина созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Ленинградский и Московский военные округа.