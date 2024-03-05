Шойгу объяснил, зачем Россия создала два новых военных округа Шойгу: Россия создала два новых военных округа из-за угроз НАТО

Россия создала два новых военных округа из-за угроз со стороны НАТО, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он напомнил, что по поручению президента страны Владимира Путина созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Ленинградский и Московский военные округа. За ними закреплены соответствующие территории, включая и новые регионы, пишет РИА Новости.

На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения Альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции, нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях, — сказал министр.

Ранее глава российского оборонного ведомства заявил, что страны Запада наговорили «много глупостей» о размещении ядерного оружия в космосе и других угрозах, исходящих от России. Однако, продолжил министр, российское вооружение нужно для того, чтобы Запад знал: с Москвой не стоит связываться.

До этого Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области потребовал от производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки техники в войска. Также он отметил, что на предприятиях произошли серьезные изменения после предыдущей проверки.